Гильфанетдинов Рифкат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Камартдинов Гильфанетдин (Минневали)
Мать: Махинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно