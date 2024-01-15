Архипова Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Архипов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Архипов Никифор Афанасьев
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Архипова) Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно