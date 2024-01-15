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Архипова Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Архипов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Архипов Никифор Афанасьев

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Архипова) Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Архипов Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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