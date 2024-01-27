Бондаренко Владимир Георгиевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Смерть
1944
Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Причина смерти: Умер в 4 лет в 1944 году, шел с мамой и сестрами встречать отца с фронта и был на глазах родных затоптан лошадью