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Бондаренко Владимир Георгиевич

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Бондаренко Георгий Илларионович

Мать: Бондаренко Варвара Дмитриевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Смерть
1944
Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Причина смерти: Умер в 4 лет в 1944 году, шел с мамой и сестрами встречать отца с фронта и был на глазах родных затоптан лошадью
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