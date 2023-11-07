Мотор Ганя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файрузова Галя Пеньково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исильбаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гена
Смерть
Неизвестно