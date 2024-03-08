Рухова (Лентина) Варвара Павловна
Место рожденияХанглинские юрты Березовский уезд
Дата рождения02.12.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1822
Отец: Лентин Павел Леонтьевич
Мать: Лентина Евдокия Ивановна
Ханглинские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1846
Отец ребёнка: Рухов Григорий Яковлевич
Березовский уезд юрты Ханглинские
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно