Рухова (Лентина) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рухова (Лентина) Варвара Павловна

Место рождения

Ханглинские юрты Березовский уезд

Дата рождения

02.12.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1822

Отец: Лентин Павел Леонтьевич

Мать: Лентина Евдокия Ивановна

Ханглинские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1846

Сын: Руков Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Рухов Григорий Яковлевич

Березовский уезд юрты Ханглинские
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рухов Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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