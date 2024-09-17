Толстой Себастьян
Место рождениягород Лидингё, Стокгольм, Королевство Швеция
Дата рождения04.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1972
Отец: Толстой Стефан (Степан)
Мать: Эдлинд Сюзанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Оксана
Рождение ребёнка
10.04.2006
Дочь: Толстой Алексия
Мать ребёнка: Орлова Оксана
Рождение ребёнка
04.03.2008
Сын: Толстой Никита
Мать ребёнка: Орлова Оксана