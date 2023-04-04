Козырин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырин Леонит Иванович

Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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