Козырин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Козырина Ольга Аверьяновна
Смерть
Неизвестно