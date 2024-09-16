Орловский Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Орловский Яков Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орловская Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Платон Михайлович
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
17.06.1788 ст.
Леонтий Ильич Опанасенко
Рождение ребёнка
11.07.1788 ст.
Дочь: Орловская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Орловский Самсон Михайлович
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1802 ст.
Сын: Орловский Феоктист Михайлович
Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна
Смерть
После 1807