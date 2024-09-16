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Орловский Михаил Яковлевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Орловский Яков Степанович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орловская Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Платон Михайлович

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Восприемник
17.06.1788 ст.
Покровское, Чернігівська область
Леонтий Ильич Опанасенко
Рождение ребёнка
11.07.1788 ст.

Дочь: Орловская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Орловский Самсон Михайлович

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1802 ст.

Сын: Орловский Феоктист Михайлович

Мать ребёнка: Орловская (Лашнюк) Анастасия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1807

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