Пырх Марта Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырх Марта Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Горбач Мария Артёмовна

Отец ребёнка: Пырх Артём

Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Пырх Анна Артёмовна

Отец ребёнка: Пырх Артём

Рождение ребёнка
До 1913

Дочь: Крупенко Елена Артёмовна

Отец ребёнка: Пырх Артём

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пырх Фёдор Артёмович

Отец ребёнка: Пырх Артём

Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Пырх Прасковья Артёмовна

Отец ребёнка: Пырх Артём

Смерть
1940
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