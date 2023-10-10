Пырх Марта Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Горбач Мария Артёмовна
Отец ребёнка: Пырх Артём
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Пырх Анна Артёмовна
Отец ребёнка: Пырх Артём
Рождение ребёнка
До 1913
Дочь: Крупенко Елена Артёмовна
Отец ребёнка: Пырх Артём
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пырх Фёдор Артёмович
Отец ребёнка: Пырх Артём
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Пырх Прасковья Артёмовна
Отец ребёнка: Пырх Артём
Смерть
1940