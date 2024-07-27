Назарова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1851

Сын: Назаров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Назаров Степан Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Назаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1856 ст.

Дочь: Назарова Марианна Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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