Назарова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1851
Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1856 ст.
Дочь: Назарова Марианна Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно