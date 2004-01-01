Мелкумян Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкумян Инна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Хубларов Сергей

Мать: Хубларова Лаура Вардановна

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