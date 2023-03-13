Чушкина Настасья Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чушкина Настасья Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Чушкинъ Григорий

Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Чушкинъ Захаръ

Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Чушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Сын: Чушкинъ Федотъ

Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Чушкина) Анисья

Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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