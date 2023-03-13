Чушкина Настасья Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Чушкинъ Григорий
Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чушкинъ Захаръ
Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Чушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Чушкинъ Федотъ
Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Чушкина) Анисья
Отец ребёнка: Чушкинъ Тимофей Ивановъ
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия