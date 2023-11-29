Лабецкая Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лабецкий Петр Юрьевич
Рождение ребёнка
05.07.2011
Сын: Лабецкий Владислав Петрович
Отец ребёнка: Лабецкий Петр Юрьевич