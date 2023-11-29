Лабецкая Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабецкая Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабецкий Петр Юрьевич

Рождение ребёнка
05.07.2011

Сын: Лабецкий Владислав Петрович

Отец ребёнка: Лабецкий Петр Юрьевич

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