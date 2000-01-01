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(Сагитова) Рахиля
(Сагитова) Рахиля
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Исламгул
1820 г.р.
Дети
Девлеткул
1858 г.р.
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын:
Девлеткул
Отец ребёнка:
Исламгул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Исламгул
Смерть
Неизвестно
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