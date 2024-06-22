Пожитков Сергей Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Мефодий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1902 ст.
Жена: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Поручитель
16.10.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/58
Смерть
Неизвестно