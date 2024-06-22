Пожитков Сергей Мефодиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пожитков Сергей Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Мефодий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1902 ст.

Жена: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Поручитель
16.10.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/58
Смерть
Неизвестно

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