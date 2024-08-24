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Борисов Алексей Семенов

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Борисов Семен Иванов

Мать: Борисова Мавра

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 14 лет [1801] (40 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 30 лет [1804] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Александра Карпова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Борисов Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Борисова Александра Карпова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 3 года [1831] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Борисов Карп Семенов

Мать ребёнка: Борисова Александра Карпова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 2 года [1832] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Смерть
Неизвестно

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