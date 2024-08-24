Борисов Алексей Семенов
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Борисов Семен Иванов
Мать: Борисова Мавра
на перепись 28.11.1816 г. 14 лет [1801] (40 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 30 лет [1804] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Борисова Александра Карпова
на 01.04.1834 г. 3 года [1831] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Борисов Карп Семенов
Мать ребёнка: Борисова Александра Карпова
на 01.04.1834 г. 2 года [1832] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#184
Смерть
Неизвестно