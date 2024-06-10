Назаров Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.06.2018
Бракосочетание
02.06.2018
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Беда) Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
22.10.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Беда) Дарья Владимировна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область