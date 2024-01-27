Лоскутов Loskutov Сидор Сергеевич
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фекла Сидоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лоскутов Loskutov Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Сидоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно