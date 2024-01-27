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Лоскутов Loskutov Сидор Сергеевич

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лоскутов Loskutov Сергей Логинович

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фекла Сидоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лоскутов Loskutov Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Сидоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Наталия Семеновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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