Зорова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Зоров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
09.05.1908
Дочь: Таисия Иванова
Отец ребёнка: Зоров Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно