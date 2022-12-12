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Лысов Григорий Андреевич

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1736 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754 ст.

Отец: Лысов Андрей Петрович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Лысова Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: - Марья Яковлевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: - Марья Яковлевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.

Дочь: Лысова Васса Григорьевна

Мать ребёнка: - Марья Яковлевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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