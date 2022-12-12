Лысов Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1754 ст.
Отец: Лысов Андрей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Лысова Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: - Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Мать ребёнка: - Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.
Дочь: Лысова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: - Марья Яковлевна
Смерть
Неизвестно