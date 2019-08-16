Гречко Владимир
Место рожденияАлматы, Казахстан
Дата рождения16.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1978
Отец: Гречко Владимир
Мать: (Ефремова) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.2002
Жена: Гречко (Дибиров) Юлия
Рождение ребёнка
01.05.2003
Сын: Гречко Андрей
Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия
Рождение ребёнка
06.09.2005
Дочь: (Гречко) Лидия
Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия
Рождение ребёнка
19.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия