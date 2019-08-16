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Гречко Владимир

Место рождения

Алматы, Казахстан

Дата рождения

16.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2003 г.р.
2005 г.р.
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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1978

Отец: Гречко Владимир

Мать: (Ефремова) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.2002

Жена: Гречко (Дибиров) Юлия

Рождение ребёнка
01.05.2003

Сын: Гречко Андрей

Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия

Рождение ребёнка
06.09.2005

Дочь: (Гречко) Лидия

Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия

Рождение ребёнка
19.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гречко (Дибиров) Юлия

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