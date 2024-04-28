Слободский Семен Маркович
Место рождения
Дата рождения16.04.1912
Дата смертиДо 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912
Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Военная служба
С 10.08.1934
Военная награда
01.05.1944
Вид награды: Медаль «За оборону Кавказа» | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная награда
09.05.1945
Вид награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив ... Показать все
Военная награда
06.11.1947
Вид награды: Медаль «За боевые заслуги» | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная награда
05.11.1954
Вид награды: Орден Красной Звезды | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная служба
До 19.12.1955
Воинское звание: майор тех. службы | Центральный архив МО. Учетно-послужная картотека
Смерть
До 1985
нет в юбилейной картотеке награждений 1985 г