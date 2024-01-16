Колосов Алексей Сидорович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Колосов Сидор Алексеевич
Мать: Федора Федотовна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Афимья (Ефимия) Алексеевна
Мать ребёнка: Колосова Васса Петровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1792
Сын: Колосов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Колосова Васса Петровна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Васса Петровна
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно