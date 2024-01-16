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Колосов Алексей Сидорович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Колосов Сидор Алексеевич

Мать: Федора Федотовна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Афимья (Ефимия) Алексеевна

Мать ребёнка: Колосова Васса Петровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1792

Сын: Колосов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Колосова Васса Петровна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Васса Петровна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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