Мамаева (Мамаева) Апросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Мамаева) Апросинья Ивановна

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Мамаев Иван

Мать: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.

Сын: Мамаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Михайлович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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