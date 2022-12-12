Мамаева (Мамаева) Апросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Мамаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.
Сын: Мамаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Михайлович
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно