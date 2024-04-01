Косюк Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косюк Лука

Место рождения

с.Кардышевка, близ Казатина, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гаврилюк Павла

Мать ребёнка: не указана

с.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Рождение ребёнка
1900

Сын: Косюк Александр

Мать ребёнка: не указана

с.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кучеренко Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождественка, ДВК
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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