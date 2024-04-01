Косюк Лука
Место рожденияс.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гаврилюк Павла
с.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Косюк Александр
с.Кардышевка, близ Казатина, Украина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кучеренко Зоя
Рождественка, ДВК
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно