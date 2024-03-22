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Тхор Юрий Иванович

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

11.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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