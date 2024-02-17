Московая Антонина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московая Антонина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1982

Отец: не указан

Мать: Лаврентьева Ирина Алексеевна

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