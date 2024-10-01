Рюмина (Полуянова) Евдокия Ареевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1879 ст.
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1879 ст.
Бракосочетание
Около 1898
Муж: Рюмин Роман Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1898
Дочь: Рюмина Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Рюмин Роман Никитич
Рождение ребёнка
08.06.1904
Дочь: Минина (Рюмина) Дарья Романовна
Отец ребёнка: Рюмин Роман Никитич
Смерть
1951
Шадринск, город Шадринск, Курганская область