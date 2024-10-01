Рюмина (Полуянова) Евдокия Ареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмина (Полуянова) Евдокия Ареевна

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.02.1879 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1879 ст.

Отец: Арий Ефимович Полуянов

Мать: Полуянова (Криворотова) Варвара Семёновна (Осиповна)

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Рюмин Роман Никитич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: Рюмина Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Рюмин Роман Никитич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.06.1904

Дочь: Минина (Рюмина) Дарья Романовна

Отец ребёнка: Рюмин Роман Никитич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1951
Шадринск, город Шадринск, Курганская область

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