Шмаков Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1986

Отец: Шмаков Иван Иванович

Мать: Шелухина Любовь Павловна

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