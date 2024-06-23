(Филиппова) Ефимия Филипповна 1758 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Филиппова) Ефимия Филипповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1776 ст.

Дочь: Лукоянова (Львова-Леонтьева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1781 ст.

Сын: Лукоянов (Леонтьев-Львов) Артемон Иванович

Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)

Рождение ребёнка
22.01.1802 ст.

Дочь: Лукоянова (Леонтьева-Львова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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