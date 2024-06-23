(Филиппова) Ефимия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1776 ст.
Дочь: Лукоянова (Львова-Леонтьева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)
Рождение ребёнка
16.04.1781 ст.
Сын: Лукоянов (Леонтьев-Львов) Артемон Иванович
Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)
Рождение ребёнка
22.01.1802 ст.
Дочь: Лукоянова (Леонтьева-Львова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лукоянов Иван Львович(Леонтьевич)
Смерть
Неизвестно