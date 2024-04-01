Петухова (Невотчикова) Агафья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Невотчикова) Агафья Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Невотчиков Софрон Дьячек Г.Тобольска

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Петухов Иван Священник Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Петухов Степан Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Священник Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Иван Священник Матвеев

Смерть
Неизвестно
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