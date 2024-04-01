Петухова (Невотчикова) Агафья Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Невотчиков Софрон Дьячек Г.Тобольска
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Петухов Иван Священник Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Петухов Иван Священник Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно