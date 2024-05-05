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Некрасов Михаил Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1948 и 1949

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Артём

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1920

Сын: Некрасов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Некрасов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Малыгина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова ? Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Смерть
Между 1948 и 1949
Реж, Режевской, Свердловская область
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