Некрасов Михаил Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1948 и 1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Артём
Рождение ребёнка
06.01.1920
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Некрасов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Малыгина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова ? Михайловна
Смерть
Между 1948 и 1949