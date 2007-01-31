Авилова (Ковалева) Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилова (Ковалева) Агафья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.922

Дочь: Авилова мария Семеновна (Зосимовна)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
18.01.1895

Отец: Ковалев Егор Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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