Авилова (Ковалева) Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.922
Дочь: Авилова мария Семеновна (Зосимовна)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
18.01.1895
Отец: Ковалев Егор Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно