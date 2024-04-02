Саксина Мария Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1866
Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1870
Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1872
Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1873
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно