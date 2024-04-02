Саксина Мария Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Мария Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1866

Сын: Саксин Василий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Саксин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.07.1872

Сын: Саксин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1873

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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