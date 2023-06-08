(Пояркова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983
Отец: Поярков Александр
Мать: Пояркова Валентина
Рождение ребёнка
08.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Андрей
Рождение ребёнка
17.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравьев Андрей