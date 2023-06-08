(Пояркова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пояркова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1983

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983

Отец: Поярков Александр

Мать: Пояркова Валентина

Рождение ребёнка
08.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Андрей

Рождение ребёнка
17.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Андрей

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