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Федулов Георгий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.

Сын: Федулов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Федулова Татьяна Иларионовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1904 ст.
Соколово, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
На 1904 год - отставной унтер-офицер из села Соколов Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулова Татьяна Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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