Федулов Георгий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.
Сын: Федулов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Федулова Татьяна Иларионовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1904 ст.
Соколово, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
На 1904 год - отставной унтер-офицер из села Соколов Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно