Мартыненко (Калюжка) Акилина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1859 по 1860
Дата смертиДо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1879
Место жительства
С 1879 по 1903
Рождение ребёнка
29.09.1882
Дочь: Мартыненко Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Мартыненко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Заяц Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
07.11.1889
Дочь: Мартыненко Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Дижичка Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Щербань Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
07.08.1897
Дочь: Бублик Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
31.03.1900
Дочь: Сагайдак Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Мартыненко Мариамна Григорьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович
Смерть
До 1960