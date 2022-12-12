Мартыненко (Калюжка) Акилина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Калюжка) Акилина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1859 по 1860

Дата смерти

До 1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1879

Муж: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1879 по 1903
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.09.1882

Дочь: Мартыненко Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Мартыненко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Заяц Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1889

Дочь: Мартыненко Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Дижичка Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Щербань Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1897

Дочь: Бублик Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.03.1900

Дочь: Сагайдак Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Мартыненко Мариамна Григорьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Григорий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1960
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