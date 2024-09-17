Напыльникова Александра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Вдовы солдатские. Поименный список жительниц Шекснинского района, мужья которых не вернулись с фронтов ВОВ, 2020 | 1764
Место жительства
Неизвестно
Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напыльников Виталий Александрович
Отец ребёнка: Напыльников Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напыльников Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно