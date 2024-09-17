Напыльникова Александра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапыльникова Александра Родионовна

Напыльникова Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Вдовы солдатские. Поименный список жительниц Шекснинского района, мужья которых не вернулись с фронтов ВОВ, 2020 | 1764
Место жительства
Неизвестно
Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напыльников Виталий Александрович

Отец ребёнка: Напыльников Александр Николаевич

Поповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напыльников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Напыльников Александр Николаевич

Поповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.