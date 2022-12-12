Чайкина Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1800
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
07.03.1812
Сын: Чайкин Прокопий Денисович
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно