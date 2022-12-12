Чайкина Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Ксения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1800

Сын: Чайкин Мартин Денисович

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Чайкин Иван Денисович

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1812

Сын: Чайкин Прокопий Денисович

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Чайкин Василий Денисович

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чайкин Козма Денисович

Отец ребёнка: Чайкин Денис Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Денис Назарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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