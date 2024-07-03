Афромеева (Кумскова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.2010
Дочь: Афромеева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.2014
Сын: Афромеев Виталий Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности