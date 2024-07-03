Афромеева (Кумскова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афромеева (Кумскова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1982

Отец: Кумсков Николай Степанович

Мать: Кумскова (Евтушенко) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.2010

Дочь: Афромеева Виктория Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.2014

Сын: Афромеев Виталий Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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