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Катерина

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798 или 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 или 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819 или 1827 ст.

Дочь: Домна Демьянова

Отец ребёнка: Демьян Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Иван Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Патрикей (Патракей) Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Фома Демьянов

Отец ребёнка: Демьян Васильев

Смерть
Неизвестно

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