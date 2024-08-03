Катерина
Место рождения
Дата рождения1798 или 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьян Васильев
Рождение ребёнка
1819 или 1827 ст.
Дочь: Домна Демьянова
Отец ребёнка: Демьян Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Иван Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Патрикей (Патракей) Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Васильев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Фома Демьянов
Отец ребёнка: Демьян Васильев
Смерть
Неизвестно