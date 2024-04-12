Субботина (Антипина) Анна Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Антипин Дмитрий
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Дочь: Настасья Феодотова
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Дочь: Забродина Агафия Федотова
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Дочь: Воинкова Васса Феодотова
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Сын: Субботин Авксентий Федотов
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Сын: Субботин Феодосий Федотов
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Дочь: Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Дочь: Хиония Федотова
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Сын: Субботин Христофор Феодотов
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев
Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев