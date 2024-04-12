Субботина (Антипина) Анна Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Антипина) Анна Димитриева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Антипин Дмитрий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Субботин Ермолай Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.07.1807

Муж: Субботин Феодот Дементиев

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Настасья Феодотова

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1812

Сын: Субботин Георгий Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Забродина Агафия Федотова

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1814

Сын: Субботин Киприан Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1816

Дочь: Воинкова Васса Феодотова

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Субботин Авксентий Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1818

Сын: Субботин Феодосий Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1821

Сын: Субботин Герман Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.12.1823

Дочь: Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1826

Дочь: Хиония Федотова

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1829

Сын: Субботин Христофор Феодотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1830

Сын: Субботин Леонтий Федотов

Отец ребёнка: Субботин Феодот Дементиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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