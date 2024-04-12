Воинкова (Субботина) Васса Феодотова
Место рождения
Дата рождения08.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1816
Рождение ребёнка
06.05.1844
Сын: Воинков Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
04.06.1845
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
01.06.1848
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
01.08.1851
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Павел Козмин
Смерть
Неизвестно