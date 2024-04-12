Воинкова (Субботина) Васса Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Субботина) Васса Феодотова

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1816

Отец: Субботин Феодот Дементиев

Мать: Субботина Анна Димитриева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1844

Сын: Воинков Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1845

Сын: Воинков Дорофей Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1848

Сын: Воинков Иустин Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1851

Сын: Воинков Стефан Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Павел Козмин

Смерть
Неизвестно
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