Лупишко Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупишко Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лупишко Пётр

Мать: Лупишко Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупишко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупишко Пётр

Мать ребёнка: Лупишко Екатерина

Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Лупишко Кузьма

Мать ребёнка: Лупишко Екатерина

Рождение ребёнка
03.12.1854

Сын: Лупишко Николай

Мать ребёнка: Лупишко Екатерина

Рождение ребёнка
01.12.1857

Дочь: (Лупишко) Меланья

Мать ребёнка: Лупишко Екатерина

Рождение ребёнка
09.03.1862

Сын: Лупишко Софроний

Мать ребёнка: Лупишко Екатерина

Смерть
Неизвестно

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