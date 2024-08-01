Лупишко Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лупишко Пётр
Мать: Лупишко Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лупишко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупишко Пётр
Мать ребёнка: Лупишко Екатерина
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Лупишко Кузьма
Мать ребёнка: Лупишко Екатерина
Рождение ребёнка
03.12.1854
Сын: Лупишко Николай
Мать ребёнка: Лупишко Екатерина
Рождение ребёнка
01.12.1857
Дочь: (Лупишко) Меланья
Мать ребёнка: Лупишко Екатерина
Рождение ребёнка
09.03.1862
Сын: Лупишко Софроний
Мать ребёнка: Лупишко Екатерина
Смерть
Неизвестно