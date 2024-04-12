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Ткаченко Алексей Гаврилович

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ткаченко Гавриил

Мать: ?

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1871

Дочь: Ткаченко Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Евстафьевна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
До 1871

Жена: Ткаченко Елизавета Евстафьевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Капица Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1875

Сын: Ткаченко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Ткаченко Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1880

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1885

Сын: Ткаченко Антоний Алексеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Ткаченко Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1889

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Татьяна Каленик

Смерть
Неизвестно
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