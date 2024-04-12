Ткаченко Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ткаченко Гавриил
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.08.1871
Дочь: Ткаченко Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Евстафьевна
Бракосочетание
До 1871
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Капица Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
30.09.1875
Сын: Ткаченко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
22.12.1877
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
11.09.1880
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
04.03.1885
Сын: Ткаченко Антоний Алексеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Ткаченко Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Рождение ребёнка
01.10.1889
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Каленик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Татьяна Каленик
Смерть
Неизвестно