Прилепко (Ермоленко) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепко (Ермоленко) Раиса Григорьевна

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н

Дата рождения

20.07.1918

Дата смерти

03.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1946 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1918

Отец: Ермоленко Григорий

Мать: не указана

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
25.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1946

Сын: Прилепко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

россия
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Комарист Александра Николаевна

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 17.03.1954

Дочь: Богунова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич

Смерть
03.12.1989
Ставропольский край, Степновский р-н
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район
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