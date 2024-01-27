Прилепко (Ермоленко) Раиса Григорьевна
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н
Дата рождения20.07.1918
Дата смерти03.12.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1918
Отец: Ермоленко Григорий
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
25.01.1942
Рождение ребёнка
05.10.1946
Сын: Прилепко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич
россия
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Комарист Александра Николаевна
Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1951
Рождение ребёнка
Около 17.03.1954
Дочь: Богунова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Прилепко Николай Васильевич
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1955
Смерть
03.12.1989
Ставропольский край, Степновский р-н
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район