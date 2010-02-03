Комарист (Прилепко) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарист (Прилепко) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

03.02.2010

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Прилепко Николай Васильевич

Мать: Прилепко Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
27.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2010
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