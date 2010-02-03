Комарист (Прилепко) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти03.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
27.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2010