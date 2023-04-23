Балихина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балихин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балихин Константин Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1975