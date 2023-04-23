Балихина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балихина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балихин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балихин Константин Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1975

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