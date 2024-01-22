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Сидоров Пётр Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сидоров Федот Исидоров

Мать: (Сидорова) Домна Максимовна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сидоров Иван (Старший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сидоров Иван (Младший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Христина Ивановна

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