Сидоров Пётр Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: (Сидорова) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: (Сидорова) Христина Ивановна