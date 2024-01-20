Саморокова -- Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова -- Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Леонтий Астафьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Самороков Агафий Леонтиевич

Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Саморокова мар Леонтиевна

Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Самороков Георгий Леонтьевич

Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич

Смерть
Неизвестно

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