Саморокова -- Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Самороков Агафий Леонтиевич
Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Саморокова мар Леонтиевна
Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Самороков Георгий Леонтьевич
Отец ребёнка: Самороков Леонтий Астафьевич
Смерть
Неизвестно